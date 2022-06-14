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Обновленная версия сайта заработала у агентства ТАСС

Денис Власенко
Общество
Обновленная версия сайта заработала у агентства ТАСС
Фото: Pexels

Во вторник,14 июня, заработала обновленная версия сайта информационного агентства России ТАСС. Теперь у tass.ru новый интерфейс, добавлены видеоканал, где в закольцованном виде в режиме 24/7 будет демонстрироваться видео ТАСС, и новая лента новостей, по формату подачи материалов напоминающая популярные мессенджеры, создана платформа управления цифровым контентом.

— Мы хотим, чтобы материалы на сайте были удобными для читателя в плане быстроты знакомства с ними, и в плане формата подачи контента. Мы рассчитываем, что обновление будет способствовать росту постоянной аудитории, для которой tass.ru станет главным источником получения актуальной и проверенной информации, – сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Так, например, новая лента новостей существенно упростит и ускорит получение информации.

— При разработке нового сайта мы учитывали привычки и пожелания аудитории, — рассказала директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова. — Пользователи привыкли получать не только заголовок, но и более расширенную информацию сразу, без дополнительного клика — этот запрос мы реализовали в нашей новой ленте.

Дарья Пенчилова отметила, что при создании сайта важно было получить максимально гибкую площадку, которая позволит быстро вводить новые форматы и менять сетку.

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