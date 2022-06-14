Названы неочевидные причины повышенного чувства голода

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Причинами обостренного голода могут стать стресс и проблемы с щитовидной железой. Об этом сообщили врачи Николай Матвеев и Елена Богуш.

— Постоянное чувство голода возникает из-за стресса, проблем с щитовидной железой и другими внутренними органами, неправильного питания, — сказал Матвеев.

Специалист уточнил, что хронический стресс и эмоциональное выгорание могут привести к закреплению определенного пищевого поведения. Постоянное потребление продуктов вызывает чувство восполнения в недостающих положительных эмоциях.

Также повышенный голод может быть связан с дефицитом витаминов. В этом случае у организма возникнет нехватка питательных веществ, которые приходится восполнять другими продуктами.

Богуш добавила, что еще одной неочевидной причиной повышенного чувства голода может быть нарушенный режим сна. Из-за этого повышается вероятность потери баланса гормонов, передает «МедикФорум».

До этого врач-диетолог перечислила безвредные перекусы перед сном. Так, в вечернее время лучше отказаться от употребления сладостей и мучных изделий.