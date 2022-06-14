Задержан соучастник убийства, совершенного в 2018 году в ресторане на юго-западе Москвы

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Задержан соучастник убийства, совершенного в 2018 году в одном из ресторанов на юго-западе столицы. Об этом во вторник, 14 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, Ибрагим Гаджимурадов обвиняется в совершенном группой лиц убийстве мужчины и незаконном обороте оружия.

В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Убийство, о котором идет речь, произошло 11 декабря 2018 года. Ибрагим вместе со своим знакомым Азизбеком Исламовым был в ресторане на Ленинском проспекте. Они подкараулили и убили мужчину, совершив не менее семи выстрелов. Потерпевший скончался на месте.

Долгое время Гаджимурадов находился в федеральном розыске. Его товарища Азизбека задержали в октябре 2020 года — он признал свою вину. В результате суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.