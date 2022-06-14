Москвичи рассказали, чего им не хватает в обновленном McDonald's

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

12 июня в столице заработало 15 точек флагманского ресторана «Вкусно — и точка». «Вечерняя Москва» выяснила у посетителей, чего им больше всего не хватает в обновленном ресторане.

— Я как любитель постоянства всегда брал одну и ту же позицию — «Маккомбо» и «Биг Тейсти». Я очень огорчен, что этот бургер убрали из меню. Ему нет других аналогов. Я теперь не вижу смысла ходить в открывшиеся рестораны, потому что есть мне тут нечего, — сказал Юрий Белов.

Так, многие гости отметили отсутствие в меню «Макфлурри» и «Биг Тейсти». Еще один посетитель обновленной сети McDonald's подчеркнул нехватку рыбных бургеров и «Шримпроллов» с креветками.

В свою очередь сотрудники «Вкусно — и точка» отметили, что стараются делать все возможное, чтобы радовать москвичей вкусными блюдами из нового меню.

До этого «ВМ» побывала в ресторане и узнала, какие изменения произошли в обновленной сети.

До этого в Москве заработало еще 50 заведений новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Так, 26 ресторанов открылись в столице, еще три точки — в Красногорске, по две — в Пушкине, Наро-Фоминском округе и Мытищах. По одному ресторану появилось в Балашихе, Сергиевом Посаде, Щелкове, Подольске и Коломне.

Владелец сети Александр Говор заявил, что «Вкусно — и точка» планирует расширить число ресторанов с 850 до 1000 в течение шести лет. Он выразил уверенность, что новая сеть останется лидером в сегменте быстрого питания в России.