Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Эксперты рассказали, в каких продуктах больше всего пестицидов

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперты рассказали, в каких продуктах больше всего пестицидов
Фото: Unsplash

Летом на прилавках появляется множество овощей и фруктов, которые могут содержать опасные для здоровья пестициды. Эксперты Роскачества рассказали, в каких продуктах содержится больше всего этих веществ.

— Это вещества, которые защищают растения от болезней и «нападок» насекомых. Они используются повсеместно. Как и для другой химии, для пестицидов установлены предельно допустимые концентрации, не наносящие никакого вреда здоровью человека. Некоторые фрукты и овощи накапливают больше этих веществ, некоторые — меньше, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, пестициды могут привести к неприятным последствиям для здоровья. Например, увеличивается вероятность рака, также химические вещества могут повлиять на репродуктивную, иммунную или нервную системы.

По данным организации EWG, наибольшая концентрация пестицидов была зафиксирована в перце чили, сельдерее, картофеле, персиках, нектаринах, яблоках и многих других продуктах. Однако существуют продукты, в которых эти химические вещества не были замечены. Среди них эксперты отметили овсяные хлопья и печенье, кабачковую икру, растительные напитки, консервированные ананасы и другое, отмечается на сайте Роскачества.

До этого эксперты перечислили полезные свойства огурцов. По их словам, употребление овоща благотворно влияет на здоровье человека.

пестициды Роскачество Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте