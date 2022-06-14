Эксперты рассказали, в каких продуктах больше всего пестицидов

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Летом на прилавках появляется множество овощей и фруктов, которые могут содержать опасные для здоровья пестициды. Эксперты Роскачества рассказали, в каких продуктах содержится больше всего этих веществ.

— Это вещества, которые защищают растения от болезней и «нападок» насекомых. Они используются повсеместно. Как и для другой химии, для пестицидов установлены предельно допустимые концентрации, не наносящие никакого вреда здоровью человека. Некоторые фрукты и овощи накапливают больше этих веществ, некоторые — меньше, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, пестициды могут привести к неприятным последствиям для здоровья. Например, увеличивается вероятность рака, также химические вещества могут повлиять на репродуктивную, иммунную или нервную системы.

По данным организации EWG, наибольшая концентрация пестицидов была зафиксирована в перце чили, сельдерее, картофеле, персиках, нектаринах, яблоках и многих других продуктах. Однако существуют продукты, в которых эти химические вещества не были замечены. Среди них эксперты отметили овсяные хлопья и печенье, кабачковую икру, растительные напитки, консервированные ананасы и другое, отмечается на сайте Роскачества.

До этого эксперты перечислили полезные свойства огурцов. По их словам, употребление овоща благотворно влияет на здоровье человека.