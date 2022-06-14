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Госдума одобрила проект о наказании за участие в боевых действиях против России

Георгий Соланович
Политика
Госдума одобрила проект о наказании за участие в боевых действиях против России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании за участие граждан России в военных действиях против РФ, а также за публичные призывы к действиям против госбезопасности.

Документ предусматривает введение в Уголовный кодекс статьи 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Так, нарушившим закон гражданам грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

За аналогичные нарушения, совершенные группой лиц или с угрозой применения насилия, гражданам грозит штраф от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет.

При этом участие граждан России в боевых действиях против интересов государства, согласно законопроекту, карается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или тюремным заключением на срок до 20 лет, передает РИА Новости.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается отнести к госизмене действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России. Согласно проекту документа, предлагается закрепление в Уголовном кодексе России ответственности за участие в боевых действиях против интересов страны при отсутствии признаков госизмены.

Госдума Законы Россия
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