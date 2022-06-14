Трамваи четырех маршрутов задерживаются на востоке Москвы

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Россия, Москва, Халтуринский проезд Карта всех событий

Трамваи маршрутов № 4л, 4п, 13 и 36 задерживаются в Халтуринском проезде. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Причиной задержки стал автомобиль, застрявший на путях. Инцидент произошел в районе остановки «Черкизово».

До этого жителям столицы перечислили участки дорог с затрудненным движением 14 июня. Так, движение затруднено на улице Автозаводской, перед Автозаводским мостом на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК).

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность городских дорог в четыре балла. При этом в пиковое время ожидается от шести до семи баллов.