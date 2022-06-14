«Коварный продукт»: диетолог объяснила, как правильно выбрать мороженое

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Каждый производитель мороженого создает свой продукт по-разному, а методы приготовления и состав делают некоторые из этих лакомств более вредными для здоровья. Врач-диетолог Ольга Перевалова дала совет, как выбрать качественный десерт.

— Мороженое — это самый коварный продукт на нашем рынке. Производители мороженого попадают в «вилку» между качеством и стоимостью, — сказала специалист.

По словам эксперта, натуральное молоко в составе делает мороженое более дорогим. При этом продукт можно удешевить в случае использования растительного жира или сухого молока.

Диетолог советует выбирать мороженое, которое содержит в составе натуральные продукты. Также можно обратить внимание на фруктовый лед, передает радио Sputnik.

До этого вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов рассказал, какой сорт мороженого предпочитает большинство потребителей. Он отметил, что среди россиян большой популярностью пользуется обычный ванильный пломбир. По данным статистики, 70–75 процентов граждан отдают предпочтение этому виду холодного лакомства.