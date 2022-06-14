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Дептранс Москвы призвал водителей соблюдать скоростной режим из-за непогоды

Лейла Алиева

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Дептранс Москвы призвал водителей соблюдать скоростной режим из-за непогоды
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

Затрудненное движение транспорта фиксируется вечером 14 июня на некоторых дорогах Москвы из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе будет дождь. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение, — говорится в сообщении.

Загруженность городских дорог в настоящее время оценивается в семь баллов. Так, движение затруднено на проспекте Андропова и на 16-м километре МКАД. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на гаджеты, передает Telegram-канал департамента.

Кроме того, из-за непогоды городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов работают круглосуточно.

При этом приняты необходимые меры по защите жилых зданий, транспорта, а также объектов торговли от порывов ветра. На особом контроле служб находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

С 16:00 14 июня до полуночи 15 июня в Москве действует предупреждение о грозе, а с 12:00 вторника до 00:00 15 июня — в Подмосковье.

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