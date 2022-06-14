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Экс-полицейского отправили в колонию за попытку выманить у мужчины 250 тысяч долларов

Лейла Алиева
Происшествия
Экс-полицейского отправили в колонию за попытку выманить у мужчины 250 тысяч долларов
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Хамовнический суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя одного из подразделений ГСУ МВД России по Москве Александра Артемьева и его сообщника, 43-летнего москвича Дмитрия Ярцева. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 14 июня.

Она уточнила, что их признали виновными в покушении на мошенничество. По данным ведомства, Артемьев узнал о расследовании уголовного дела в отношении мужчины, который хотел избежать ответственности.

Решив обогатиться на этой истории, бывший полицейский вместе с Ярцевым предложил ему помощь взамен на вознаграждение в размере 250 тысяч долларов. Преступление было пресечено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые проводились с участием службы собственной безопасности ГУ МВД России по Москве.

Ярцева задержали, когда он приехал забрать первую часть требуемой суммы, однако вместо двух тысяч долларов ему дали муляж. Позже был задержан и Артемьев.

Артемьев был приговорен к пяти годам лишения свободы, а Ярцев — к 3,5 года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

До этого стало известно, что у пенсионера из Химок украли более шести миллионов рублей.

Прокуратура Суды Мошенничество
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