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Ретроспективу к 125-летию сценариста Манкевича покажут в «Москино Полет»

Лейла Алиева
Город
Ретроспективу к 125-летию сценариста Манкевича покажут в «Москино Полет»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Нелидовская улица, 10с1 Карта всех событий

Показ ретроспективы в честь 125-летия со дня рождения сценариста Германа Манкевича состоится в кинотеатре «Полет» сети «Москино» с 18 июня по 2 июля. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в пресс-службе сети.

— С 18 июня по 2 июля в кинотеатре «Москино Полет» пройдет ретроспектива фильмов Германа Манкевича, приуроченная к 125-летию одного из величайших сценаристов Голливуда, — говорится в сообщении.

Манкевич был американским сценаристом, журналистом, критиком и продюсером. Он известен своим сотрудничеством с Орсоном Уэллсом в работе над сценарием фильма «Гражданин Кейн», за который они оба получили «Оскара», передает агентство городских новостей «Москва».

14 июня в Музее Победы прошел вечер памяти советского поэта и барда Булата Окуджавы. На мероприятии прозвучали главные произведения поэта в исполнении заслуженного деятеля искусств России Григория Гладкова.

Отмечается, что на вечер пришло более 100 человек. Им рассказали биографию поэта, ведущие также отметили его вклад в развитие советской и российской поэзии.

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