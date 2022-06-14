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Пентагон объявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пентагон объявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
Фото: defense.gov

США собираются передавать Украине разведывательную информацию для более точного использования реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол во вторник, 14 июня.

— Мы поделимся с украинцами тем, что им так необходимо для нанесения ударов по целям на украинской территории, чтобы они выбирали, — сказал представитель министерства.

Речь, как уточнил он, идет о снарядах РСЗО большой мощности, поэтому у украинских боевиков не будет необходимости массово тратить боекомплекты. Более того, солдаты ВСУ уже обучаются использованию американских реактивных систем HIMARS и MLRS. Кол подчеркнул, что на данный момент артиллерийские возможности России значительно превосходят украинские, передает РИА Новости.

До этого снабдить украинские власти ядерным вооружением для укрепления обороноспособности призвал депутат Европарламента Радослав Сикорский. По мнению политика, именно Москва якобы нарушила Будапештский меморандум. По этой причине западные страны могли бы «подарить Украине ядерные боеголовки».

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