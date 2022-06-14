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В США заявили о неэффективности применяемых на Украине комплексов Javelin

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили о неэффективности применяемых на Украине комплексов Javelin
Фото: Минобороны РФ

Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin теряют эффективность на Украине из-за полного отсутствия технической поддержки. Об этом газете Washington Post заявили ветераны ВС США во вторник, 14 июня.

Так, например, инструктор-волонтер Марк Хейворд рассказал о комплектах Javelin, которые считали сломанными до того, как стало известно, что причина их нерабочего состояния — Google Translate. Выяснилось, что солдаты ВСУ с помощью сервиса переводили нелокализованную инструкцию пользователя.

Кроме того, по словам Хейворда, украинские боевики не могут звонить на горячую линию или в кол-центры, которые являются важным ресурсом ВС США, когда солдаты не способны самостоятельно устранить проблему.

Инструктор-волонтер также добавил, что в поставляемых на Украину комплектах ПТРК отсутствуют две жизненно важные программы обучения пользования системой. Среди них руководство по базовым навыкам запуска Javelin и комплект для тактической подготовки, имитирующий боевые действия в ходе учений, передает РИА Новости.

До этого глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо рассказал, что направляемое Киеву оружие нельзя использовать для удара по России.

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