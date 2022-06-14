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Удар по селу Займище в Брянской области нанесли «Точкой-У»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Удар по селу Займище в Брянской области нанесли «Точкой-У»
Фото: Минобороны РФ

По предварительным данным, удар по селу Займище в Брянской области был нанесен ракетой «Точка-У». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз во вторник, 14 июня.

— Сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело. Как говорят военные, нанесен был удар «Точкой-У», — сказал политик.

По его словам, ракета попала в жилой массив — военных объектов в окрестности не было. Так, в результате инцидента пострадали мужчина и женщина, которые находились в огороде частного владения, куда и пришелся удар.

Губернатор Брянской области в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что пострадавших доставили в Клинцовскую районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас мужчина и женщина находятся в состоянии средней тяжести.

До этого сообщалось, что число пострадавших при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области выросло с четырех до шести человек. Немногим ранее Богомаз подтвердил факт обстрела села со стороны Украины.

Очевидцы сообщали, что в городе Клинцы Брянской области произошел взрыв. Город располагается в 50 километрах от российско-украинской границы.

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