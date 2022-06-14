Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Дептранс сообщил о восстановлении движения транспорта в Гагаринском тоннеле

Александр Афонин
Происшествия
Дептранс сообщил о восстановлении движения транспорта в Гагаринском тоннеле
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

Движение в Гагаринском тоннеле полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 14 июня.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Гагаринском тоннеле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии была занята одна полоса из трех, жителей столицы призвали по возможности объезжать данный участок.

13 июня стало известно, что на проспекте Мира столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент произошел в районе дома 184, корпус 1, на месте ДТП работали оперативные службы города.

По данным Госавтоинспекции Москвы, самым аварийным днем минувшей недели стала пятница. По статистике ведомства, всего с 6 по 13 июня на столичных дорогах зарегистрировано 174 аварии.

В результате ДТП погибли пять человек, еще 184 пострадали. В числе раненых также 22 ребенка.

Транспорт Третье транспортное кольцо (ТТК) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте