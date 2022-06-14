Дептранс сообщил о восстановлении движения транспорта в Гагаринском тоннеле

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

Движение в Гагаринском тоннеле полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 14 июня.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Гагаринском тоннеле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии была занята одна полоса из трех, жителей столицы призвали по возможности объезжать данный участок.

13 июня стало известно, что на проспекте Мира столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент произошел в районе дома 184, корпус 1, на месте ДТП работали оперативные службы города.

По данным Госавтоинспекции Москвы, самым аварийным днем минувшей недели стала пятница. По статистике ведомства, всего с 6 по 13 июня на столичных дорогах зарегистрировано 174 аварии.

В результате ДТП погибли пять человек, еще 184 пострадали. В числе раненых также 22 ребенка.