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В Siemens объяснили причины задержки турбины для «Северного потока»

Георгий Соланович
Экономика
В Siemens объяснили причины задержки турбины для «Северного потока»
Фото: shutterstock

Немецкий концерн Siemens в настоящее время не может вернуть Газпрому отремонтированную в Канаде турбину для газопровода «Северный поток» из-за санкций в отношении России. Об этом сообщила официальный представитель компании во вторник, 14 июня.

— В свете санкций, введенных Канадой, для Siemens Energy сейчас невозможно доставить клиентам отремонтированные газовые турбины, — сказала сотрудник организации.

По ее словам, компания уже проинформировала об инциденте правительства Канады и Германии. В настоящее время Оттава и Берлин занимаются поиском «жизнеспособного решения» ситуации, передает ТАСС.

До этого Газпром снизил поставки по «Северному потоку» с плановых 167 миллионов кубометров до 100 миллионов кубометров из-за проблем с оборудованием Siemens. Уточняется, что причина сокращения заключается в том, что немецкая компания не вернула газоперекачивающие агрегаты после ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

Так, из-за выработки межремонтного ресурса ГПА и неисправности двигателей на КС «Портовая» может использоваться только три объекта по газоперекачке.

Газпром Германия Энергетика
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