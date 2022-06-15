Доля карт «Мир» на российском рынке выросла до 35 процентов

Фото: shutterstock

Доля карт платежной системы «Мир» на российском рынке за последние четыре месяца выросла с 32 до 35 процентов. Об этом в среду, 15 июня, сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

— В объемах, в оборотах, мы выросли где-то с 24 процентов с того года до 27 процентов. Так что цифры достаточно быстро растущие, все-таки рынок очень зрелый. Даже такой прирост на единицу процента буквально за четыре месяца — очень серьезный рост, — рассказал он.

Комлев убежден, что доля карт «Мир» продолжит стремительно расти на отечественном рынке после ухода c него иностранных платежных систем. Соответствующее заявление он сделал на ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня, передает ТАСС.

До этого эксперт заявил, что международные платежные системы Mastercard и Visa способны быстро восстановить полноценную работу своих карт в России при возвращении в страну. За возвращение имевшейся ранее доли рынка этим системам теперь придется побороться, поскольку клиенты будут неохотно возвращаться к продуктам этих компаний.

Для возвращения на российский рынок Visa и Mastercard будут обязаны сперва разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но все же какое-то время подобная операция займет.