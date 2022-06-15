ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Доля карт «Мир» на российском рынке выросла до 35 процентов

Евгений Белоусов
Экономика
Доля карт «Мир» на российском рынке выросла до 35 процентов
Фото: shutterstock

Доля карт платежной системы «Мир» на российском рынке за последние четыре месяца выросла с 32 до 35 процентов. Об этом в среду, 15 июня, сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

— В объемах, в оборотах, мы выросли где-то с 24 процентов с того года до 27 процентов. Так что цифры достаточно быстро растущие, все-таки рынок очень зрелый. Даже такой прирост на единицу процента буквально за четыре месяца — очень серьезный рост, — рассказал он.

Комлев убежден, что доля карт «Мир» продолжит стремительно расти на отечественном рынке после ухода c него иностранных платежных систем. Соответствующее заявление он сделал на ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня, передает ТАСС.

До этого эксперт заявил, что международные платежные системы Mastercard и Visa способны быстро восстановить полноценную работу своих карт в России при возвращении в страну. За возвращение имевшейся ранее доли рынка этим системам теперь придется побороться, поскольку клиенты будут неохотно возвращаться к продуктам этих компаний.

Для возвращения на российский рынок Visa и Mastercard будут обязаны сперва разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но все же какое-то время подобная операция займет.

Банки Россия Карта «Мир»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте