Восточный вокзал оборудовали пространством для маломобильных пассажиров

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный вокзал Карта всех событий

На Восточном вокзале в зале ожидания оборудовали специальную зону для маломобильных пассажиров. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе РЖД.

— Для маломобильных пассажиров организовали специальное пространство в зале ожидания Восточного вокзала Москвы. Здесь учтены все потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

Уточняется, что пространство оборудовали индукционным оборудованием, местами для инвалидных кресел-колясок с возможностью их подзарядки, а также кнопками вызова сотрудника. Кроме того, специалисты оборудовали справочный терминал, с помощью которого пассажиры смогут получить видеоконсультацию на русском языке жестов.

Помимо этого, была выделена отдельная игровая зона для детей, ее оборудовали интерактивным столом с играми и мультфильмами. Отмечается, что подобные зоны ожидания будут оборудованы на других вокзалах до конца года. Так, проект осуществят на Казанском вокзале Москвы, а также на вокзалах в Казани и Набережных Челнах, передает Telegram-канал РЖД.

До этого сообщалось, что здание Кунцевского вокзала в Москве отремонтируют. На сегодняшний день в историческом здании размещены технические железнодорожные службы, для пассажиров работает зал ожидания.