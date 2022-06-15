Восточный вокзал оборудовали пространством для маломобильных пассажиров

На Восточном вокзале в зале ожидания оборудовали специальную зону для маломобильных пассажиров. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе РЖД.
— Для маломобильных пассажиров организовали специальное пространство в зале ожидания Восточного вокзала Москвы. Здесь учтены все потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, — говорится в сообщении.
Фото: Telegram / Телеграмма РЖД
Уточняется, что пространство оборудовали индукционным оборудованием, местами для инвалидных кресел-колясок с возможностью их подзарядки, а также кнопками вызова сотрудника. Кроме того, специалисты оборудовали справочный терминал, с помощью которого пассажиры смогут получить видеоконсультацию на русском языке жестов.
Помимо этого, была выделена отдельная игровая зона для детей, ее оборудовали интерактивным столом с играми и мультфильмами. Отмечается, что подобные зоны ожидания будут оборудованы на других вокзалах до конца года. Так, проект осуществят на Казанском вокзале Москвы, а также на вокзалах в Казани и Набережных Челнах, передает Telegram-канал РЖД.
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