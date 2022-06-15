Зеленский призвал сделать четыре страны полноправными членами ЕС

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Украина, Албания, Черногория и Северная Македония должны стать полноправными членами Евросоюза (ЕС). Об этом в среду, 15 июня, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

— Наши страны: Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского союза, — сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул согласие Киева с тем, что все четыре государства не являются конкурентами по вступлению в ЕС, а только дополняют и укрепляют друг друга. Северная Македония, Черногория и Албания также претендуют на членство в альянсе, передает РИА Новости.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. Однако уже две страны — Дания и Нидерланды — выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейский союз.

14 июня издание Politico написало, что Европейская комиссия вынесет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси заслуживает права стать членом Евросоюза куда больше Киева. По его словам, Грузия ощутимо опережает остальных претендентов на статус кандидата на вступление в ЕС.