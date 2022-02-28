Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 февраля, обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины в ЕС по новой, особой процедуре. Об этом украинский лидер сообщил в своем обращении к народу, опубликованном в Telegram.

— Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных, — заявил президент.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.