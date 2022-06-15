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Движение транспорта в Лефортовском тоннеле восстановлено

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Происшествия
Движение транспорта в Лефортовском тоннеле восстановлено
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение транспорта в Лефортовском тоннеле полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 15 июня.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До сообщалось, что в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием трех автомобилей. Машины столкнулись по направлению в сторону Русаковской эстакады. В результате аварии были заняты две полосы из трех.

Ранее стало известно, что на Покровском бульваре столкнулись два автомобиля. В результате аварии один из них въехал в здание. На месте ДТП работали оперативные службы города.

По данным Госавтоинспекции Москвы, самым аварийным днем минувшей недели стала пятница. По статистике ведомства, всего с 6 по 13 июня на столичных дорогах зарегистрировано 174 аварии.

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