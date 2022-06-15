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Байден объявил о новой военной помощи для Украины на миллиард долларов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден объявил о новой военной помощи для Украины на миллиард долларов
Фото: flickr/whitehouse

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в миллиард долларов. Об этом в среду, 15 июня, сообщил американский президент Джо Байден.

— США выделяют один миллиард долларов на военную помощь Украине, что включает дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, — сказал глава государства.

Подобное вооружение в настоящее время необходимо Киеву для оборонительных операций в Донбассе, подчеркнул он. Кроме того, Вашингтон выделит дополнительные 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи стране, передает слова Байдена РИА Новости.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что военные из состава ВСУ в некоторых случаях выбирают не использовать «незнакомое» иностранное вооружение, а предпочитают пользоваться его коммерческими аналогами.

Отмечается, что перевод украинских боевиков на западное оружие, которое соответствует стандартам Североатлантического альянса (НАТО), проходит тяжело. Так, например, некоторые подразделения ВСУ используют коммерческие дроны вместо американских Switchblade.

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