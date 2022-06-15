Юбилей трансарктического перелета Чкалова отметили в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы прошло торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею беспосадочного трансарктического перелета экипажа Валерия Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 15 июня.

— Самый важный и знаменательный полет в истории советской авиации был совершен экипажем Чкалова в 37-м году. Команда совершила великий подвиг, успешно справившись с тяжелейшим перелетом из Москвы через Северный полюс в Америку без посадки на перегруженном одномоторном самолете, — сказал президент международного авиационно-космического фонда, президент Российского вертолетного союза, Герой России Алексей Новиков.

Мероприятие прошло в Зале полководцев, его посетили около 200 гостей, среди которых были родственники членов экипажа и дочь Чкалова. Посетителям представили бронзовый бюст летчика и передвижную экспозиция Мемориального музея Чкалова в Нижегородской области.

В рамках мероприятия Музею Победы вручили три миниатюры бюстов летчиков экипажа: Валерия Чкалова, Александра Белякова и Георгия Байдукова. Участникам события подарили книги «Память без границ» с воспоминаниями ветеранов.

Накануне стало известно, что Музей Победы совместно с Российским движением школьников, «Юнармией», сетью магазинов «Передвижник» и заводом художественных красок «Невская палитра» запустили конкурс рисунков «Портрет фронтовой собаки». Мероприятие посвящено Дню фронтовой собаки, который празднуют в России в конце августа.