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Двое бывших солдат США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, попали в плен под Харьковом. Об этом в среду, 15 июня, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Уточняется, что оба американца попали в плен еще на прошлой неделе в ходе ожесточенных боев. Изначально подозрения об их пленении возникли у боевых товарищей американцев, когда их тела не были обнаружены после сражений.

Позднее в российских Telegram-каналах появилась информация, что двое граждан США попали в плен. Тогда их подозрения окончательно подтвердились, передает RT.

До этого стало известно, что граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни за наемничество. Согласно законам республики, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.