Ефимов: Концессионная гостиница появится в Таганском районе

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Таганский район Карта всех событий

В Таганском районе появится новый отель, реализованный по концессии за счет инвестора. Об этом в среду, 15 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Правительство Москвы объявило конкурс по выбору инвестора, который реконструирует городское здание под гостиницу и сможет его эксплуатировать в дальнейшем. При этом право собственности на объект соглашения принадлежит и будет принадлежать Москве, — сказал представитель мэрии.

Отмечается, что будущая гостиница должна иметь не менее трех звезд. Инвестору необходимо в течение двух лет провести работы по проектированию и реконструкции объекта.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в ходе работ инвестору предстоит оснастить объект новым оборудованием, инвентарем и мебелью.

Также ему будет необходимо за свой счет проводить ремонт и осуществлять расходы на содержание. Затем инвестору будет передан капитальный объект в данном районе, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Ефимов сообщил, что Москва выделила инвесторам более девяти гектаров земли под строительство школ и детских садов с начала 2022 года. Они предназначены для реализации больших инвестиционных проектов, которые направлены на развитие инфраструктуры города.