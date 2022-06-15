ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Ефимов: Концессионная гостиница появится в Таганском районе

Александр Афонин
Город
Ефимов: Концессионная гостиница появится в Таганском районе
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Центральный административный округ, Таганский район Карта всех событий

В Таганском районе появится новый отель, реализованный по концессии за счет инвестора. Об этом в среду, 15 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Правительство Москвы объявило конкурс по выбору инвестора, который реконструирует городское здание под гостиницу и сможет его эксплуатировать в дальнейшем. При этом право собственности на объект соглашения принадлежит и будет принадлежать Москве, — сказал представитель мэрии.

Отмечается, что будущая гостиница должна иметь не менее трех звезд. Инвестору необходимо в течение двух лет провести работы по проектированию и реконструкции объекта.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в ходе работ инвестору предстоит оснастить объект новым оборудованием, инвентарем и мебелью.

Также ему будет необходимо за свой счет проводить ремонт и осуществлять расходы на содержание. Затем инвестору будет передан капитальный объект в данном районе, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Ефимов сообщил, что Москва выделила инвесторам более девяти гектаров земли под строительство школ и детских садов с начала 2022 года. Они предназначены для реализации больших инвестиционных проектов, которые направлены на развитие инфраструктуры города.

Владимир Ефимов Москва Отели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте