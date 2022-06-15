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Москва презентовала на ПМЭФ сервис по подбору мер поддержки для бизнеса

Александр Афонин
Общество
Москва презентовала на ПМЭФ сервис по подбору мер поддержки для бизнеса
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Москва презентовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальный сервис, с помощью которого предприниматели могут получить нужные сведения о доступных мерах поддержки. Об этом в среду, 15 июня, сообщил руководитель городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

— Одной из ключевых сложностей текущей экономической ситуации стало ее экстремально быстрое развитие. Многие решения о мерах поддержки анонсировались и принимались, а на фактическую реализацию требовалось некоторое время — чтобы довести финансирование, принять подзаконные регламенты, провести дополнительные организационные действия, — сказал глава ведомства.

Пуртов отметил, что сервис показал популярность среди предпринимателей. Ежедневно им пользуется более тысячи бизнесменов, которые с помощью алгоритма могут получить информацию о том, какие меры поддержки доступны именно для их предприятия.

Он добавил, что Москва готова делиться своими наработками и оказывать помощь региональным коллегам. По его словам, прошедшее мероприятие позволило не только презентовать проект, но и наладить связи с региональным бизнес-сообществом.

До этого сообщалось, что Дептранс представил свои проекты на стенде правительства Москвы на ПМЭФ. Гости форума могли познакомиться с проектами столичного рельсового каркаса, обновления подвижных составов, единой билетной системы на базе карты «Тройка» и многими другими.

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