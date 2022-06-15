ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Обвиняемого в избиении знакомого до смерти в Москве отправили в СИЗО

Александр Афонин
Происшествия
Обвиняемого в избиении знакомого до смерти в Москве отправили в СИЗО
Фото: Telegram / Столичный СК
Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Мужчину, обвиняемого в убийстве на северо-востоке столицы, заключили под стражу сроком на два месяца. Об этом в среду, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Она добавила, что решение было осуществлено Останкинским районным судом. Он удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы мужчина убил собутыльника во время застолья. По словам Ивановой, 11 июня в квартире на проспекте Мира 47-летний мужчина в компании товарищей распивал алкоголь.

В какой-то момент между ним и пострадавшим произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый жестоко избил своего знакомого. От полученных травм тот скончался спустя непродолжительное время.

Следственный комитет Убийства Северо-Восточный административный округ (СВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте