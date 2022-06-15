Обвиняемого в избиении знакомого до смерти в Москве отправили в СИЗО

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Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Мужчину, обвиняемого в убийстве на северо-востоке столицы, заключили под стражу сроком на два месяца. Об этом в среду, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Она добавила, что решение было осуществлено Останкинским районным судом. Он удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы мужчина убил собутыльника во время застолья. По словам Ивановой, 11 июня в квартире на проспекте Мира 47-летний мужчина в компании товарищей распивал алкоголь.

В какой-то момент между ним и пострадавшим произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый жестоко избил своего знакомого. От полученных травм тот скончался спустя непродолжительное время.