В США оценили ежедневные потери армии Украины в 100 человек

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Украинские военные теряют убитыми примерно 100 человек в сутки, а ранеными — порядка 100–300. Об этом в среду, 15 июня, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

— В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки 100 человек убитыми и 100, 200 или 300 человек ранеными. Я сказал бы, что это близко к нашим оценкам. Но я не хочу давать вам действительную оценку, — сказал военный.

Генерал добавил, что точное число жертв установить нельзя. Практически любая изначальная оценка потерь оказывается далекой от истины, а для выяснения точных чисел могут понадобиться годы, передает слова Милли ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны 14 июня понесли «болезненные» потери. Глава восточноевропейского государства подчеркнул, что то же самое с украинскими силами происходит и на территории Харьковской области, а также в Северодонецке.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что Украина теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Он назвал одной из главных причин больших потерь отсутствие паритета между возможностями России и Украины.