Крупное возгорание произошло в бытовках около МКАД

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 31-й километр Карта всех событий

На 31-м километре МКАД произошло возгорание бытовок. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 15 июня.

По данным собеседника «ВМ», изначально пожарным службам поступила заявка о возгорании в складских помещениях. В пути следования специалисты наблюдали густой черный дым.

Позже стало известно, что горят бытовки. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

11 мая сообщалось, что в Северном административном округе Москвы загорелись три бытовки, принадлежащие компаниям ЖКХ. Возгорание произошло по адресу Керамический проезд, дом 45.

По данным источника, рядом с бытовками были расположены два гаража, которые также могли загореться. При этом пожарные службы вскоре ликвидировали горение, пострадавших в результате инцидента нет.