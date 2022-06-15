ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Крупное возгорание произошло в бытовках около МКАД

Александр Афонин
Происшествия
Крупное возгорание произошло в бытовках около МКАД
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 31-й километр Карта всех событий

На 31-м километре МКАД произошло возгорание бытовок. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 15 июня.

По данным собеседника «ВМ», изначально пожарным службам поступила заявка о возгорании в складских помещениях. В пути следования специалисты наблюдали густой черный дым.

Позже стало известно, что горят бытовки. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

11 мая сообщалось, что в Северном административном округе Москвы загорелись три бытовки, принадлежащие компаниям ЖКХ. Возгорание произошло по адресу Керамический проезд, дом 45.

По данным источника, рядом с бытовками были расположены два гаража, которые также могли загореться. При этом пожарные службы вскоре ликвидировали горение, пострадавших в результате инцидента нет.

МКАД Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте