﻿Кадыров счел «подлостью» срыв эвакуации гражданских в Северодонецке

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Срыв эвакуации мирных жителей с завода «Азот» украинскими боевиками является настоящей подлостью. Об этом в среду, 15 июня, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Вместо того чтобы выпустить из промзоны удерживаемых в качестве живого щита мирных граждан, украинская сторона нарушила режим тишины и начала обстреливать подразделения, задействованные в организации «зеленого коридора» из различных видов артиллерийского вооружения. Настоящая подлость! — сказал политик.

По его словам, обстрел со стороны украинских боевиков продолжается до сих пор, а гуманитарным коридором так никто и не смог воспользоваться.

— С такой мерзостью российские подразделения церемониться не будут. И отношение к ним будет соответствующее. Мир на Украине не наступит, пока жив хотя бы один бандеровский шакал, — добавил глава Чечни.

Кадыров в своем Telegram-канале вновь обратился к лидерам западных стран, поставляющих Киеву вооружение, которое тот использует против гражданского населения. За подобное, подчеркнул политик, придется ответить.

До этого начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев также заявил, что ВСУ вели огонь из промзоны комбината «Азот» по жилым кварталам Северодонецка во время открытия Россией гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей.

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что украинские боевики на заводе «Азот» не имеют какой-либо возможности для выхода, они полностью блокированы.