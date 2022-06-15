Газпром сообщил о сокращении добычи и экспорта газа

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С начала этого года Газпром добыл 226 миллиардов кубических метров газа, что на 6,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе компании.

— Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 65,6 миллиарда кубических метров — на 28,9 процента (на 26,7 миллиарда кубических метров) меньше, чем за тот же период 2021 года. Газпром поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, — говорится в сообщении.

Однако поставки газа на внутренний рынок остались на уровне прошлого года, отмечается на сайте Газпрома.

До этого Газпром снизил поставки по «Северному потоку» с плановых 167 миллионов кубометров до 100 миллионов кубометров из-за проблем с оборудованием Siemens. Причина сокращения заключается в том, что немецкая компания не вернула газоперекачивающие агрегаты после ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

Позже в пресс-службе Газпрома сообщили, что холдинг останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».