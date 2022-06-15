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Депутат МГД Козлов: Необходимо формировать институт ответственности за содержание домашних животных

Александр Афонин
Город
Депутат МГД Козлов: Необходимо формировать институт ответственности за содержание домашних животных
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Необходимо формировать институт ответственности за содержание домашних животных, особенно в условиях мегаполиса. Об этом заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов в среду, 15 июня.

— Мы с детства слышим, что собака или кошка — это большая ответственность. Но, тем не менее, множество людей покупают животных, а потом выбрасывают их на улицу, поскольку не соизмерили свои силы и не имеют терпения, желания, чтобы воспитывать и заниматься живым существом, — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что в условиях Москвы это является вопросом особой важности. По его словам, в прошлом году в столице было обнаружено более 70 тысяч бездомных кошек.

Козлов напомнил, что в Госдуму уже внесен соответствующий законопроект. Планируется, что предусмотренные в нем штрафы станут профилактикой для владельцев домашних животных.

Однако, по мнению парламентария, предлагаемые поправки следует дополнить другими мерами. Например, обязательной регистрацией и учетом питомцев, которые позволят установить владельца, передает слова Козлова агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что в Госдуме предложили ввести наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев и до 200 тысяч рублей — за укусы домашних животных при отсутствии состава преступления. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, поправки предлагается внести в КоАП.

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