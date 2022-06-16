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Херд призналась в любви к Деппу

Антон Махов
Общество
Херд призналась в любви к Деппу
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американская актриса Эмбер Херд призналась, что любила бывшего мужа, актера Джонни Деппа. Об этом она рассказала в интервью NBC.

— Я любила его всем сердцем. У меня вообще нет негативных чувств или недоброжелательности к нему, — отметила Херд.

Также она заявила, что пытался восстановить «глубоко разрушенные отношения».

В начале лета Депп выиграл первое дело о клевете против своей бывшей супруги.

Херд признали виновной в клевете на актера по всем трем пунктам. Суд обязал Херд выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций. Первоначально Депп подал в суд на бывшую жену иск на 50 миллионов долларов, она на актера — на сто миллионов.

Недавно Деппа вызвали в суд для дачи показаний по обвинению в избиении на съемочной площадке. Слушание состоится 25 июля. Иск к артисту подал в 2018 году менеджер по локациям Грегори Брукс, который работал с Деппом над картиной «Город лжи». Брукс заявил, что сильно поссорился с актером после того, как предупредил его об окончании времени для съемок.

Шоу-бизнес Джонни Депп Эмбер Херд
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