Херд призналась в любви к Деппу

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Херд признали виновной в клевете на актера по всем трем пунктам. Суд обязал Херд выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций. Первоначально Депп подал в суд на бывшую жену иск на 50 миллионов долларов, она на актера — на сто миллионов.

Недавно Деппа вызвали в суд для дачи показаний по обвинению в избиении на съемочной площадке. Слушание состоится 25 июля. Иск к артисту подал в 2018 году менеджер по локациям Грегори Брукс, который работал с Деппом над картиной «Город лжи». Брукс заявил, что сильно поссорился с актером после того, как предупредил его об окончании времени для съемок.