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Ремонт дорожного полотна начался на Бульварном кольце

Георгий Соланович
Город
Ремонт дорожного полотна начался на Бульварном кольце
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Бульварное кольцо Карта всех событий

Специалисты приступили к ремонту дорожного полотна на Бульварном кольце. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в четверг, 16 июня.

— В рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду проводится замена асфальтобетонного покрытия на одной из центральных кольцевых магистралей столицы – Бульварном кольце. Всего отремонтируем десять участков общей площадью 130 тысяч квадратных метров, работы завершим до конца июля, — подчеркнул заммэра.

Помимо Бульварного кольца, ремонт дорожного полотна уже ведется на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. В планах специалистов — обновить покрытие на Яузском, Чистопрудном, Тверском, Страстном, Сретенском, Покровском и Гоголевском бульварах.

— Движение транспорта частично ограничено. Просим водителей быть внимательнее и планировать свой маршрут с учетом изменений, — подчеркнули в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

До этого сообщалось, что движение транспорта временно ограничат в центре Москвы из-за проведения ремонтных работ по замене асфальта. Движение будет перекрываться на улице Варварке до 17 июня, а также с 20 по 23 июня каждую ночь с 22:00 до 05:00.

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