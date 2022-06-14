Движение транспорта ограничат на улице Варварке в связи с заменой асфальта

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Варварка Карта всех событий

Движение транспорта временно ограничат в центре Москвы из-за проведения ремонтных работ по замене асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 14 июня.

Так, движение будет перекрываться на улице Варварке в период с 14 по 17 июня, а также с 20 по 23 июня каждую ночь с 22:00 до 05:00. Водителей попросили учитывать ограничения при планировании маршрутов, отмечается в Telegram-канале ведомства.

2 июня специалисты в рамках текущего ремонта дорог начали обновлять асфальт на Ярославском шоссе. Отмечается, что работы ведутся в ночное время, специалисты отремонтировали более миллиона квадратных метров асфальта.

Кроме того, в Московской области специалисты отремонтировали 12 дорог с применением нового асфальтобетонного покрытия. Отмечается, что новое покрытие было использовано для ремонта дорог протяженностью более 16 километров.

Всего планируется отремонтировать 110 дорог длиной свыше 260 километров. Новая технология позволяет добиться большей плотности материала и обеспечить высокий уровень износоустойчивости покрытия.