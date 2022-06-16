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Подмосковье поможет восстановить школы и дороги в ДНР

Ирина Игнатенко
Общество
Подмосковье поможет восстановить школы и дороги в ДНР
Фото: mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей Московской области и Донецкой народной республики на ПМЭФ-2022. Стороны направят усилия на восстановление инфраструктуры на территории ДНР.

— Мы сегодня подписали соглашение с Донецкой республикой. На самом деле наши специалисты уже продолжительное время работают, и ключевая задача — сделать так, чтобы к 1 сентября восстановить школы и социальные объекты, разобраться с дорогами и там внести свою лепту, — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Также будут приняты меры, касающиеся ремонта дорог и восстановления транспортного сообщения.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил профессионализм команды Московской области и поблагодарил власти и жителей региона за ощутимую поддержку, передает «360».

О помощи, которую оказывают россияне жителям разрушенных городов Донбасса, «Вечерней Москве» рассказала начальник Центра общественных связей МЧС Луганской народной республики, старший лейтенант службы гражданской защиты Ольга Миронова.

Подмосковье Андрей Воробьев ДНР
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