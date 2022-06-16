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Дом на 550 квартир построят в Нижегородском районе Москвы по реновации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 550 квартир построят в Нижегородском районе Москвы по реновации
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Новохохловская, 15/2 Карта всех событий

Дом на 550 квартир для переселения участников программы реновации построят в Нижегородском районе Москвы. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в пресс-службе московского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Проект возведения новостройки уже согласован.

— Жилой дом будет состоять из двух корпусов. В подземной части разместится одноуровневая автостоянка, а на первом этаже — нежилые помещения общественного назначения. Между корпусами сформируют декоративную угловую арочную вставку и стенку со сквозными проемами, расположенную с юго-восточной стороны здания, — отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Прилежащую к дому территорию благоустроят, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что до конца текущего года первые жители начнут переезжать в новые квартиры по программе реновации в Ломоносовском районе. Новостройка уже введена в эксплуатацию. Квартиры в ней получат порядка 480 москвичей. Жилой дом расположен по адресу улица Архитектора Власова, дом два.

Строительство Жилье Нижегородский район
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