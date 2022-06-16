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Аллергиков предупредили о тяжелых последствиях отказа от антигистаминных препаратов

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Аллергиков предупредили о тяжелых последствиях отказа от антигистаминных препаратов
Фото: Pexels

Отказ от антигистаминных препаратов в период обострения аллергической реакции может привести к тяжелым последствиям. Проявляться они могут дерматологическими проблемами, аллергическими конъюнктивитами и ринитами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-иммунолог, дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, аллергические реакции сами по себе не останавливаются. И с такой задачей могут справиться только лекарственные средства, осуществляющие блокаду рецепторов гистамина.

— Если вы отказываетесь от медикаментозного лечения, то болезнь вас начинает атаковать активнее, — отметила врач. — Все негативные проявления обостряются, и начинается отрицательная динамика. Например, если аллергия проявляется в виде дерматита, то раздражения возникают на новых участках кожного покрова.

Более того, к дерматологическим проблемам могут присоединиться аллергический конъюнктивит и ринит.

— Следовательно, если эту аллергическую цепочку не прерывать с помощью медикаментозных средств, вы увидите только ухудшение клинической картины, — предупредила медик.

Более того, если вы находитесь на территории, где аллергенов много, таких как пух, пыльца растений, в этом случае нужно уехать туда, где раздражители отсутствуют. Либо же возобновить прием препаратов, если покинуть местность не удается.

— Без антигистаминных средств вам не обойтись, поскольку они подавляют цепочку иммуно-аллергических реакций и не позволяют далее развиваться клинической картине по отрицательному сценарию, — продолжила Галлямова.

Симптоматика, которая указывает на обострение ситуации, связана с возникновением жжения в глазах, покраснением и опуханием век, появлением слез.

Аллергический дерматит проявляется покраснением кожи, сопровождающимся сыпью и жжением. При острой стадии недуга возможно образование пузырьков и мокнущих ран. Может повышаться температура тела и возникать слабость, заключила Галлямова.

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