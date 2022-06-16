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Эксперт объяснил, какие фрукты и ягоды могут поднять настроение

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, какие фрукты и ягоды могут поднять настроение
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Залетова рассказала о том, что клубника содержит полезные биологические соединения, которые позитивно влияют на нервную систему и служат для профилактики различных болезней.

Кроме этого, клубника богата витамином C и содержит много полезной для здоровья фолиевой кислоты.

Олег Киреев, руководитель департамента Союза садоводов по работе с партнерами, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как продукты могут поднимать настроение.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Какие фрукты и ягоды могут поднять настроение

— В первую очередь настроение поднимают те ягоды, которые ты вырастил сам на своем участке. Когда яблоки завязываются и они самые первые, еще «не уставшие», зеленые, они тоже вызывают вау-эффект, потому что они зреют и поспевают у тебя во дворе. На детей суперэффект производят арбузы и персики, в общем, то, чего не было зимой. Настроение поднимают красивые ягоды, которые поспели. Еще особенную радость приносит такая ягода, как черешня. Арбуз, черешня и клубника — главные летние антидепрессанты, — считает эксперт.

Специалисты столичного Комитета ветеринарии рассказали о том, как выбрать хорошую клубнику. При покупке нужно обращать внимание на плотность ягоды, а также на ее цвет: клубника должна быть красно-розового цвета и умеренно плотной.

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