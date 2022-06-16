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Москвичей пригласили на выставку художественных работ «Семья — душа России»

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Город
Москвичей пригласили на выставку художественных работ «Семья — душа России»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Дольская, д.1, стр.6 Карта всех событий

Выставка художественных работ «Семья — душа России» пройдет на территории Музея-заповедника «Царицыно» с 24 июня по 28 августа. Об этом сообщили в Департаменте СМИ и рекламы Москвы в четверг, 16 июня.

— Торжественное открытие выставки состоится 23 июня 2022 года в 17:00 в Екатерининском зале Большого дворца Музея-заповедника «Царицыно». На церемонии открытия будут объявлены имена победителей Всероссийского конкурса «Семья — душа России» в номинациях «Профессиональные художники» и «Студенты», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что более 6,5 тысячи человек посетили мероприятия, подготовленные в рамках Дней исторического и культурного наследия в Москве. В период проведения мероприятия горожане могли в очном формате посетить значимые для истории столицы площадки: в более чем 120 объектах проходили квесты, экскурсии, прогулки, мастер-классы и лекции.

Также стало известно, что жители города 18 и 19 июня в 15:00 в павильоне № 5 на ВДНХ смогут узнать историю строительства и обслуживания столичных мостов. Посетителям выставки расскажут, с какого моста открывается вид, знакомый всем россиянам по первой странице паспорта, а также как устроен Живописный мост.

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