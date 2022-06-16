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Собянин упростил порядок согласования перепланировок

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Город
Собянин упростил порядок согласования перепланировок
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве упростили порядок переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 16 июня.

— Постановлением утверждены следующие положения: на полгода — с 12 до 18 месяцев — увеличен срок действия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки, что призвано снизить количество повторных обращений за продлением согласования, количество членов приемочной комиссии снижено с четырех до двух — инспектора Мосжилинспекции и заявителя, — отметили в пресс-службе мэра и правительства города.

При этом участие представителей проектной организации в работе комиссии теперь требуется только в том случае, если при переустройстве или перепланировке были затронуты несущие конструкции.

Помимо этого, Собянин разрешил прием работ с незначительными отклонениями от согласованного проектного решения, а также отменил требование о представлении договора на размещение некапитальных объектов.

В пресс-службе подчеркнули, что принятые главой города решения снизят издержки собственников помещений в многоквартирных домах, передает официальный сайт мэра Москвы.

2 июня Собянин открыл новый перинатальный центр. Проект осуществили в рамках второй очереди строительства Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

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