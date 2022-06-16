Собянин утвердил проект строительства жилого района на месте «Рижского грузового двора»

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марьина Роща Карта всех событий

На месте «Рижского грузового двора», решение о выводе которого из центра города приняло ОАО «РЖД», построят комфортный городской район. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 июня.

— Результатом его (проекта — прим. «ВМ») реализации станет комфортный и сбалансированный городской район на пересечении ТТК и проспекта Мира. Общая площадь застройки составит 727,59 тысячи квадратных метров, из которых 264,4 тысячи квадратных метров займет жилье. Часть квартир — около 25 тысяч квадратных метров — передадут для переселения жителей по программе реновации, — сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Пассажирский Рижский вокзал в рамках реализации проекта оставят и реставрируют. Помимо этого, специалисты в районе Марьина Роща построят школу на 500 учеников, детские сады на 250 детей, корпоративный университет РЖД, офисные здания, медцентр, гостиницу, фитнес-клуб, библиотеку, объекты общепита и другие административные и коммерческие здания.

Кроме того, на месте бывшего грузового двора планируется построить новые улицы и велосипедные дорожки общей протяженностью 3,35 и 1,7 километра соответственно.

— Реорганизация «Рижского грузового двора» позволит создать 27,5 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания 3,7 тысячи человек, — резюмировали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Собянин подписал постановление, упрощающее порядок переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.