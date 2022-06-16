ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Собянин утвердил проект строительства жилого района на месте «Рижского грузового двора»

Георгий Соланович
Город
Собянин утвердил проект строительства жилого района на месте «Рижского грузового двора»
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марьина Роща Карта всех событий

На месте «Рижского грузового двора», решение о выводе которого из центра города приняло ОАО «РЖД», построят комфортный городской район. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 июня.

— Результатом его (проекта — прим. «ВМ») реализации станет комфортный и сбалансированный городской район на пересечении ТТК и проспекта Мира. Общая площадь застройки составит 727,59 тысячи квадратных метров, из которых 264,4 тысячи квадратных метров займет жилье. Часть квартир — около 25 тысяч квадратных метров — передадут для переселения жителей по программе реновации, — сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Пассажирский Рижский вокзал в рамках реализации проекта оставят и реставрируют. Помимо этого, специалисты в районе Марьина Роща построят школу на 500 учеников, детские сады на 250 детей, корпоративный университет РЖД, офисные здания, медцентр, гостиницу, фитнес-клуб, библиотеку, объекты общепита и другие административные и коммерческие здания.

Кроме того, на месте бывшего грузового двора планируется построить новые улицы и велосипедные дорожки общей протяженностью 3,35 и 1,7 километра соответственно.

— Реорганизация «Рижского грузового двора» позволит создать 27,5 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания 3,7 тысячи человек, — резюмировали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Собянин подписал постановление, упрощающее порядок переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

Строительство Район Марьина Роща Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте