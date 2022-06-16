«Не умеют разговаривать с людьми»: филолог объяснила, зачем переучивать чиновников русскому языку

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Минпросвещения предлагает обязать чиновников соблюдать правила русского языка. Планируется, что это будет одним из условий для поступления на государственную службу. Все законы, обращения и заявления должны будут пройти «профессиональную проверку» соответствия нормам русского языка.

Елена Быкова, профессор, доктор филологических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, зачем нужен такой законопроект и не приведут ли такие требования к недостатку кадров.

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— Язык чиновников чрезвычайно тяжел. Даже чтобы понять банковский договор, нужно найти хотя бы подлежащее и сказуемое. Литературный язык в этом смысле — нормативный. Я считаю, что нормальный язык — тот, который соответствует ситуации общения. Мы дома не говорим, как на митинге, а если мы говорим об экономике, то не прибегаем к бранным высказываниям и жаргону. Главное — адекватность, — высказалась Елена Быкова.

По мнению профессора, чиновники не умеют разговаривать с людьми — у них есть определенные проблемы во время публичных выступлений.

— Человек должен владеть разными стилями. Официально-деловой обладает клише, их нужно умеренно использовать, не прибегать к разговорной речи в официально-деловом стиле, чтобы не вызывать комического эффекта, — считает эксперт.

В России в этом году 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 2364 школьника. При этом по профильной математике наивысший балл набрали 579 человек.