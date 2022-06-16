Песков исключил объявление Путиным мобилизации во время речи на ПМЭФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не будет объявлять о мобилизации в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 16 июня.

— Нет, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Помимо этого, Песков прокомментировал публикации в западных СМИ, в которых говорится о возможном объявлении мобилизации в России. Представитель Кремля назвал их «лживым информационным вбросом», передает ТАСС.

Накануне помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал о деталях президентской речи на ПМЭФ-2022. По его словам, Владимир Путин большую часть своего выступления в ходе форума посвятит задачам, которые на сегодняшний день стоят перед страной.

До этого Дмитрий Песков анонсировал тему выступления президента России на ПМЭФ. Российский лидер расскажет о влиянии санкций в отношении страны на рост цен на энергоресурсы. Представитель Кремля отметил, что экономика стала зависеть от политики, а некоторые страны совершили много ошибок во время пандемии коронавируса.