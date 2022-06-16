Дачникам раскрыли секрет ровных грядок и хорошего урожая осенью

Фото: Unsplash

Специалисты рассказали дачникам, как сделать грядки ровными и что посеять, чтобы собрать богатый урожай осенью.

Известно, что июнь — это оптимальное время для дачных посевов. В этом время уже прогревается земля, а посевы произрастают быстро.

Эксперты советуют прежде всего в июне посадить овощи. Это картофель, морковь, свекла, огурцы и горох. Эти растения требуют от 45 до 120 дней для того, чтобы дать урожай.

Также советуют посадить укроп и петрушку. Они быстро растут и к осени уже точно будут радовать вас вкусом и ароматом.

Эксперты не советуют сажать салат и пекинскую капусту до июля, они могут не взойти из-за перепадов температур.

Для того чтобы сделать грядки ровными, можно применить простую упаковку из-под яиц. Проделывайте нижней частью углубления в земле под засев, тогда посевы будут ровными и аккуратными, передает Пятый канал.

Недавно гериатры Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России рассказали «Вечерней Москве» о правилах безопасной работы в саду и огороде для пожилых людей.