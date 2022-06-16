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Как защитить жилище от «домушников» во время поездки на отдых

Елена Самойлова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Как защитить жилище от «домушников» во время поездки на отдых
Фото: www.pixabay.com

В период отпусков начинается взлет криминальной статистики в сфере квартирных краж. О том, как не стать жертвой грабежа, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 июня.

По ее словам, перед отъездом необходимо проверить исправность всех замков, закрыть окна и задернуть шторы или жалюзи.

— Не сообщайте об отъезде посторонним и не спешите делиться этой информацией в соцсетях — лучше оповестить только тех, кому доверяете. Также не стоит оставлять в квартире ценные вещи, их можно передать на хранение родственникам или сдать в хранилище, — добавила представитель ведомства.

Если «домушники» все же вломились в дом, необходимо немедленно обратиться в полицию и по возможности предпринять меры к сохранности следов, которые могли оставить преступники, — не убирать, не трогать ничего руками и покинуть помещение до приезда следственно-оперативной группы.

— В противном случае следы преступника могут быть уничтожены, чем снижается шанс найти похищенное. На доверительной основе переговорите со своими ближайшими соседями на предмет установления возможных очевидцев совершенного преступления, — резюмировала Нефедова.

До этого сообщалось о том, как защититься от мошенников в интернете, рассылающих фишинг-ссылки.

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