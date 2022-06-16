Как защититься от мошенников в интернете, рассылающих фишинг-ссылки

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Злоумышленники часто пользуются фишинговыми сайтами для интернет-мошенничества, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным. О том, как не попасть в ловушку, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 июня.

— Не владея достаточными знаниями, пользователь не всегда может отличить фишинговый сайт от настоящего. Это происходит потому, что поддельный ресурс визуально похож на оригинальный сайт, — заявила представитель ведомства.

Как правило, мошенникам нужны логины и пароли аккаунтов, номера и коды безопасности кредитных карт. В данной связи наиболее опасны поддельные сайты социальных сетей, банковских и финансовых организаций, а также компаний, оказывающих государственные услуги.

— Внимательно смотрите адрес сайта, на котором находитесь. При поиске в браузерах самостоятельно набирайте фразу «официальный сайт». На первом месте будет оригинал сайта, на который можно перейти. Либо можно посмотреть, насколько правильный адрес у вас в браузере. При наличии сомнений лучше позвонить в организацию, сайт которой вы пытаетесь найти, и уточнить правильное написание, — пояснила Нефедова.

Также необходимо тщательно изучать содержимое веб-страниц. Грамматические ошибки, низкое качество графики могут быть признаками «фишинга». Если цены на предлагаемые товары или услуги значительно ниже средних на рынке, а фотографии предлагаемого товара отсутствуют — это также признаки мошеннических сайтов.

— Мошенники, как правило, редко обновляют свои сайты и их разделы, поэтому нужно обратить внимание на даты сообщений и новостей, интерактивные гостевые книги и форумы посетителей. Отсутствие активности либо удаление направленных сообщений — тоже признак подделки веб-ресурса.

Помимо этого, на лжесайтах практически никогда не указываются контактные данные, нет формы обратной связи либо она просто не работает.

До этого в прокуратуре рассказали о статистике киберпреступлений за последние два года.

7 июня стало известно название браузера, наиболее уязвимого для фишинговых атак.