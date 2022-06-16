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Москва переведет работу по подготовке и реализации инвестинициатив в «цифру»

Георгий Соланович
Город
Москва переведет работу по подготовке и реализации инвестинициатив в «цифру»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и генеральный директор Национального центра ГЧП Павел Селезнев в четверг, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о переводе работы по подготовке и реализации инвестиционных инициатив в цифровой формат — на платформу «Росинфра».

— Сегодня Москва и Национальный центр ГЧП заключили соглашение, которое позволит перевести работу по подготовке и реализации инвестиционных инициатив в цифровой формат — на платформу «Росинфра». В рамках двустороннего сотрудничества мы планируем оптимизировать бизнес-процессы, сформировать методическую базу, разработать единые требования к документации и структурировать шаблоны, которые необходимы для инициирования, подготовки и реализации ГЧП-проектов, — подчеркнул Овчинский.

Так, эксперты центра ГЧП будут оказывать Москве экспертно-консультационную поддержку по основным направлениям сотрудничества, а также помогать в отборе, оценке и подготовке перспективных проектов и привлечении финансов, поиске мер поддержки. Сотрудничество, по словам Овчинского, сократит сроки запуска инвестинициатив и повысит инвестиционную привлекательности столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что руководство столицы не намерено в предстоящие три года сокращать программу инвестиций.

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