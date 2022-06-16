ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

The Washington Post: Санкции против России ударили по итальянской индустрии моды

Александр Афонин
В мире
The Washington Post: Санкции против России ударили по итальянской индустрии моды
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Итальянские производители одежды столкнулись с трудностями из-за введения санкций против России. Об этом в четверг, 16 июня, сообщило издание The Washington Post.

Президент Федерации мастеров моды Фабио Пьетрелла отметил, что на итальянском рынке элитной продукции значительную долю занимают представители малого и среднего бизнеса. Не смотря на низкий процент оборота итальянской продукции на российском рынке, из-за введения антироссийских санкций они могут потерять от 80 до 10 процентов дохода.

Он добавил, что боится возможных результатов русофобии. По словам Пьетрелла, итальянские бизнесмены пытаются сохранить связи с российским рынком. Также около 40 производителей обуви подверглись критике за поездку на ярмарку в Россию во время проведения специальной операции, и Пьетрелла называет это «охотой на ведьм», передает РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вводимые санкционные меры обоюдным инструментом. По его словам, ограничения создают проблемы не только для России, но и для тех стран, которые вводят их.

Мода Санкции Италия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте