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Итальянские производители одежды столкнулись с трудностями из-за введения санкций против России. Об этом в четверг, 16 июня, сообщило издание The Washington Post.

Президент Федерации мастеров моды Фабио Пьетрелла отметил, что на итальянском рынке элитной продукции значительную долю занимают представители малого и среднего бизнеса. Не смотря на низкий процент оборота итальянской продукции на российском рынке, из-за введения антироссийских санкций они могут потерять от 80 до 10 процентов дохода.

Он добавил, что боится возможных результатов русофобии. По словам Пьетрелла, итальянские бизнесмены пытаются сохранить связи с российским рынком. Также около 40 производителей обуви подверглись критике за поездку на ярмарку в Россию во время проведения специальной операции, и Пьетрелла называет это «охотой на ведьм», передает РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вводимые санкционные меры обоюдным инструментом. По его словам, ограничения создают проблемы не только для России, но и для тех стран, которые вводят их.