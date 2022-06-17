Американский телеведущий заявил, что Байден спровоцировал топливный кризис

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Телеведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой обвинил президента США Джо Байдена в топливном кризисе в стране.

По его словам, ситуацию с ростом цен на бензин в Америке можно назвать «катастрофой». Карлсон напомнил, что в 2019 году Байден пообещал гражданам «покончить с ископаемым топливом».

— Как мы собираемся это сделать и почему? Байден снова и снова ничего не объяснял… — отметил автор.

Он добавил, что, заняв пост американского лидера, Байден урезал для нефтяной промышленности возможность продолжать вести бизнес.

Президент США, по словам журналиста, также ввел нефтяное эмбарго против РФ, которая является одним из главным производителей энергии на планете.

— Что же произошло дальше? Бензин стал стоить более пяти долларов за галлон. Инфляция буквально взорвалась, — подытожил Карлсон, чьи слова приводит РИА Новости.

Недавно издание The American Conservative написало, что президент США Джо Байден не сможет избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем. По мнению автора, Байден оказался в непростой ситуации: у демократов высок риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, в которой напрямую обвиняют Белый дом.

До этого сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена достиг рекордно низких показателей (36 процентов) из-за инфляции в США. По данным опроса, 59 процентов граждан Америки недовольны президентством Байдена.